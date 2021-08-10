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В Минском районе на участке М1 сегодня временно ограничат движение
10.08.2021 17:37 — | БелТА
Источник материала: БелТА
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе на участке трассы М1 сегодня временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.
"Сегодня с 22.30 до 23.30 на 346-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ в направлении Москвы запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на этом участке будет временно ограничено в направлении Москвы", - рассказали в УВД.
Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-
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С 22.30 до 23.30 на 346-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ в направлении Москвы запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место...
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