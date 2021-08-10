В Минском районе на участке М1 сегодня временно ограничат движение

Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе на участке трассы М1 сегодня временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"Сегодня с 22.30 до 23.30 на 346-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ в направлении Москвы запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на этом участке будет временно ограничено в направлении Москвы", - рассказали в УВД.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-