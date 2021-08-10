Инспекция МНС выявила случай выплаты зарплаты в конверте

Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекция МНС выявила случай выплаты заработной платы в конверте. Об этом сообщили БЕЛТА в главном управлении развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам.

В МНС отметили, что налоговые органы проводят планомерную работу по выявлению и предотвращению фактов выплаты заработной платы в конвертах. Так, наряду с систематической профилактической работой, включающей в себя разъяснение налогового законодательства, проводится комплекс контрольно-аналитических мероприятий, направленных на недопущение выплат заработной платы в конвертах.

Инспекция МНС по Жлобинскому району провела проверку и выявила индивидуального предпринимателя, который работал в сфере перевозок пассажиров и не отражал полученную выручку в налоговых декларациях. Он зарегистрировал свою деятельность в августе прошлого года, заключил соглашение с компанией UBER и оказывал услуги такси с привлечением наемных работников.

Согласно имеющейся в налоговом органе информации, предприниматель за 2020 год сокрыл от налогообложения выручку в сумме Br38,5 тыс. При этом наличная выручка в сумме Br15 тыс. использована на выплату заработной платы в конвертах. Документы, подтверждающие расходование денежных средств на хознужды, индивидуальным предпринимателем не представлены.

Субъекту предпринимательства направлено уведомление с предложением в добровольном порядке уплатить причитающиеся налоги за III-IV кварталы 2020 года и I квартал 2021 года в общей сумме Br5,5 тыс., в том числе Br2,8 тыс. налога при упрощенной системе налогообложения и Br2,7 тыс. подоходного налога. Индивидуальный предприниматель признал свои ошибки и уплатил налоги в полном объеме.

Также установлено, что деятельность индивидуального предпринимателя осуществлялась с использованием за указанный период 46 автомобилей. В связи с нарушением норм указа от 18 июня 2005 года №285, а именно привлечение к работе граждан без оформления трудовых отношений и использование труда более трех наемных лиц, материалы в отношении нарушителя направлены в Экономический суд Гомельской области.

В соответствии с постановлением суда о наложении взыскания, индивидуальный предприниматель за осуществление запрещенной деятельности привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму Br0,58 тыс., конфискация дохода составила Br4 тыс. Также за отсутствие кассового оборудования и платежного терминала он получил штраф в сумме Br1,5 тыс.-0-