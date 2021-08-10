В обстановке внешнего давления увеличивается значимость укрепления обороноспособности - Рачков

Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В обстановке нарастающего внешнего давления увеличивается значимость укрепления обороноспособности, повышения качества подготовки призывников к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков на заседании администрации Ленинского района Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

На повестке дня - меры по противодействию коррупции, принимаемые в районе, а также итоги весеннего призыва в Вооруженные Силы Беларуси в феврале-мае и задачи по его проведению осенью 2021 года.

Противодействие коррупции является одним из важных направлений деятельности государственных органов. Принятые в стране меры значительно усилили антикоррупционную направленность законодательства, определили основные формы ее предупреждения.

Превентивные меры по борьбе с коррупцией позволили не допустить роста числа экономических преступлений в Ленинском районе за 7 месяцев года, отмечалось на заседании.

Парламентарий обратил внимание на имеющиеся резервы в этой работе: расширение профилактических мероприятий, повышение правовой культуры.-0-