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В обстановке внешнего давления увеличивается значимость укрепления обороноспособности - Рачков

10.08.2021 19:27 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В обстановке нарастающего внешнего давления увеличивается значимость укрепления обороноспособности, повышения качества подготовки призывников к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков на заседании администрации Ленинского района Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

На повестке дня - меры по противодействию коррупции, принимаемые в районе, а также итоги весеннего призыва в Вооруженные Силы Беларуси в феврале-мае и задачи по его проведению осенью 2021 года.

Противодействие коррупции является одним из важных направлений деятельности государственных органов. Принятые в стране меры значительно усилили антикоррупционную направленность законодательства, определили основные формы ее предупреждения.

Превентивные меры по борьбе с коррупцией позволили не допустить роста числа экономических преступлений в Ленинском районе за 7 месяцев года, отмечалось на заседании.

Парламентарий обратил внимание на имеющиеся резервы в этой работе: расширение профилактических мероприятий, повышение правовой культуры.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На повестке дня - меры по противодействию коррупции, принимаемые в районе, а также итоги весеннего призыва в Вооруженные Силы Беларуси в феврале-мае и задачи по его...
 
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