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68 тысяч рублей потерял житель Минска после общения с мошенниками

10.08.2021 20:45 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Сообщается, что жулик позвонили мужчине в мессенджере и рассказал историю, якобы неизвестные пытаются взять кредит от его имени. Абонент настаивал: чтобы в будущем обезопасить свои деньги, минчанин должен исправить свою кредитную историю. Для этого нужно положить на счет кругленькую сумму. Спустя время жертве снова позвонили аферисты и рассказали, что в мошенничестве подозревают сотрудника банка.

Игорь Нечаев, оперуполномоченный отделения по противодействию киберпреступности Фрунзенского РУВД Минска:

Мужчина доверился звонившим и взял в банке заем, но суммы в 10 тысяч рублей оказалось недостаточно для "перекрытия кредитного потенциала". В последующем он неоднократно обращался в разные финучреждения. Деньги получал наличными и зачислял все на свой счет. Во время очередного звонка неизвестный попросил минчанина установить на смартфон приложение удаленного доступа. Получив нужные данные с помощью приложения, он перечислил более 68 тысяч рублей на виртуальные карты, эмитированные за границей.



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Теги: Минск
 
 
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Сообщается, что жулик позвонили мужчине в мессенджере и рассказал историю, якобы неизвестные пытаются взять кредит от его имени. Абонент настаивал: чтобы в будущем...
 
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