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Ограничения на посещение лесов введены в 6 районах Беларуси

11.08.2021 08:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на сегодняшний день действуют ограничения на посещение лесов в 6 районах. Это следует из данных оперативной карты, размещенной на сайте Минлесхоза, сообщает БЕЛТА.

Ограничения действуют в трех районах Гомельской области: Ельском, Калинковичском и Наровлянском.

В Гродненской области ограничения введены в Берестовицком, Волковысском и Свислочском районах.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ограничения действуют в трех районах Гомельской области: Ельском, Калинковичском и Наровлянском.
 
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