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Костюм из цветов и лучшая флористическая композиция: под Щучином пройдет яркий фестиваль

11.08.2021 08:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во все цвета радуги окрасится поселок Желудок в Щучинском районе. Здесь 14 августа пройдет ежегодный открытый фестиваль цветов "Жалудок здзяйсняе мары", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Щучинском райисполкоме.

Нынешний фестиваль - 14-й по счету - посвящен Году народного единства. Также он направлен на популяризацию экологической культуры. Гостей, уверяют организаторы, ждет максимальная концентрация цветов, флористических композиций, тематических мастер-классов и различных развлечений.

Стартует фестиваль в 14.00 с парада цветов. Пестрая колонна в сопровождении королевы цветов пройдет по улице 17 сентября. После этого стартует цветочная шоу-программа, а также конкурсы фестиваля. Победителей определят сразу в нескольких номинациях, например, лучший костюм или шляпка с цветами. Выберут автора лучших цветочных композиций и отметят самый красивый цветник пожилых жителей агрогородка. Представят свои работы и мастера ландшафтного дизайна.

"Каждый сможет получить консультацию специалистов по выращиванию цветов, а также мастеров ландшафтного дизайна", - отметили в Щучинском райисполкоме.

Еще одной особенностью нынешнего фестиваля цветов станет также презентация туристического потенциала района от организаций, предприятий и агроусадеб Щучинского района "Спазнай наш край". Пригласят гостей и на историко-романтическую прогулку по достопримечательностям поселка.

Во время праздника будут работать аттракционы, торговые ряды, ремесленники представят свою продукцию и проведут тематические мастер-классы.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Нынешний фестиваль - 14-й по счету - посвящен Году народного единства. Также он направлен на популяризацию экологической культуры.
 
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