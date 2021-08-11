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Эскиз памятного знака погибшим летчикам утвердили в Барановичах
11.08.2021 10:53 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
11 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Архитектурно-градостроительный совет во главе с председателем Барановичского горисполкома Юрием Громаковским рассмотрел и утвердил эскиз памятного знака трагически погибшему в мае экипажу военных летчиков. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале горисполкома, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Памятный знак представляет собой улетающих в небо двух кованых журавлей на фоне силуэта самолета Як-130. На лицевой стороне гранитной плиты будут нанесены имена героев, на обратной - расшифровка последних слов переговоров: "Катапультируйтесь!", "Нет! Город под нами...". Идея памятного знака принадлежит майору 61-й истребительной авиационной базы Александру Чернышеву, эскиз выполнил главный архитектор города Виталий Полуянчик.
Малую архитектурную форму планируется разместить в районе ул. Р.Люксембург во дворе многоквартирных жилых домов на месте падения самолета. На градостроительном совете эскиз был утвержден для дальнейшей разработки проектной документации.
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Трагедия в небе над Барановичами произошла 19 мая. Из-за технической неисправности при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный самолет...
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