Источник материала: БелТА

11 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области усилят контроль за безопасностью детей на дорогах. С 11 по 18 августа 2021 года по всей республике проводится профилактическая акция "Берегите детей!". Об этом сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

С начала этого года в Могилевской области произошло 34 ДТП, в которых погибли 2 ребенка и еще 40 пострадали. "Трагедия, унесшая жизнь ребенка, произошла в деревне Грабово Бобруйского района, когда под колеса Ford Mondeo попал 7-летний мальчик, который двигался на велосипеде в попутном с автомобилем направлении. Спустя несколько дней ребенок умер в больнице. Еще одна авария произошла недалеко от агрогородка Романовичи Могилевского района, где в результате лобового столкновения Citroen Xantia и грузовой фуры MAN погибли 4 человека - водитель и пассажиры легковушки, включая 2-летнюю малышку", - рассказали в Госавтоинспекции.

Дети-пассажиры подвергаются большей опасности, чем взрослые, так как их организм более хрупкий. Штатные системы безопасности автомобиля не рассчитаны на защиту малышей, потому дети в машинах должны перевозиться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка. Детей в возрасте до 5 лет необходимо перевозить в детских автокреслах. Пассажирам в возрасте от 5 до 12 лет следует приобрести бустеры, специальные подушки для сидения и т.д. Допускается перевозить детей до 12 лет без специальных устройств, если рост ребенка выше 150 см или в автомобилях такси.

"Нельзя оставить без внимания дорожную безопасность юных пешеходов и велосипедистов. С участием детей-пешеходов на дорогах области произошло 9 аварий, где 9 несовершеннолетних получили травмы. В 6 ДТП пострадали дети-велосипедисты: 1 ребенок погиб и 5 получили травмы", - отметили в ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают взрослым о необходимости рассказывать детям о безопасном поведении на дорогах, не оставлять их без присмотра возле проезжей части. В темное время суток ребенок должен быть обозначен световозвращающими элементами. "От того, как вы научите своего ребенка вести себя на дороге, зависят ваше спокойствие и его безопасность", - подчеркнули в ГАИ.-0-