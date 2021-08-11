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ФОТОФАКТ: Гомельская областная инфекционная клиническая больница принимает детей с COVID-19 на лечение

11.08.2021 12:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Заболевших COVID-19 детей в Гомельской области принимает на лечение Гомельская областная инфекционная клиническая больница.

В детском отделении для таких больных выделено 100 единиц коечного фонда, но, как правило, проходят лечение не более 20 ребят ежесуточно.-0-

Фото Сергея Холодилина

ФОТОФАКТ: Гомельская областная инфекционная клиническая больница принимает детей с COVID-19 на лечение
Сергей Бирич
ФОТОФАКТ: Гомельская областная инфекционная клиническая больница принимает детей с COVID-19 на лечение
ФОТОФАКТ: Гомельская областная инфекционная клиническая больница принимает детей с COVID-19 на лечение
ФОТОФАКТ: Гомельская областная инфекционная клиническая больница принимает детей с COVID-19 на лечение
Дарья Козлова
ФОТОФАКТ: Гомельская областная инфекционная клиническая больница принимает детей с COVID-19 на лечение
ФОТОФАКТ: Гомельская областная инфекционная клиническая больница принимает детей с COVID-19 на лечение
ФОТОФАКТ: Гомельская областная инфекционная клиническая больница принимает детей с COVID-19 на лечение
ФОТОФАКТ: Гомельская областная инфекционная клиническая больница принимает детей с COVID-19 на лечение
Татьяна Михед
ФОТОФАКТ: Гомельская областная инфекционная клиническая больница принимает детей с COVID-19 на лечение
ФОТОФАКТ: Гомельская областная инфекционная клиническая больница принимает детей с COVID-19 на лечение
 
Теги: Гомель
 
 
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В детском отделении для таких больных выделено 100 единиц коечного фонда, но, как правило, проходят лечение не более 20 ребят ежесуточно.
 
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