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ФОТОФАКТ: Гомельская областная инфекционная клиническая больница принимает детей с COVID-19 на лечение
11.08.2021 12:11 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
11 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Заболевших COVID-19 детей в Гомельской области принимает на лечение Гомельская областная инфекционная клиническая больница.
В детском отделении для таких больных выделено 100 единиц коечного фонда, но, как правило, проходят лечение не более 20 ребят ежесуточно.-0-
Фото Сергея Холодилина
Сергей Бирич
Дарья Козлова
Татьяна Михед
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ФОТОФАКТ: Гомельская областная инфекционная клиническая больница принимает детей с COVID-19 на лечение
В детском отделении для таких больных выделено 100 единиц коечного фонда, но, как правило, проходят лечение не более 20 ребят ежесуточно.
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