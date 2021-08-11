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ФОТОФАКТ: Первый урожай овощей открытого грунта собирают в Могилевском районе
11.08.2021 12:11 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
11 августа, Могилев/ БЕЛТА/. Первые овощи открытого грунта поступили в фирменную торговлю ОАО "Фирма "Кадино" Могилевского района. Всего в первые дни в хозяйстве было выбрано около 10 т капусты ранней белокочанной, цветной и броколли, лука, свеклы.
Фото Олега Фойницкого
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Первые овощи открытого грунта поступили в фирменную торговлю ОАО "Фирма "Кадино" Могилевского района. Всего в первые дни в хозяйстве было выбрано около 10 т капусты...
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