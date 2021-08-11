ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ФОТОФАКТ: Первый урожай овощей открытого грунта собирают в Могилевском районе

11.08.2021 12:11 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

11 августа, Могилев/ БЕЛТА/. Первые овощи открытого грунта поступили в фирменную торговлю ОАО "Фирма "Кадино" Могилевского района. Всего в первые дни в хозяйстве было выбрано около 10 т капусты ранней белокочанной, цветной и броколли, лука, свеклы.

Фото Олега Фойницкого

ФОТОФАКТ: Первый урожай овощей открытого грунта собирают в Могилевском районе
ФОТОФАКТ: Первый урожай овощей открытого грунта собирают в Могилевском районе
ФОТОФАКТ: Первый урожай овощей открытого грунта собирают в Могилевском районе
ФОТОФАКТ: Первый урожай овощей открытого грунта собирают в Могилевском районе
ФОТОФАКТ: Первый урожай овощей открытого грунта собирают в Могилевском районе
ФОТОФАКТ: Первый урожай овощей открытого грунта собирают в Могилевском районе
ФОТОФАКТ: Первый урожай овощей открытого грунта собирают в Могилевском районе
 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые овощи открытого грунта поступили в фирменную торговлю ОАО "Фирма "Кадино" Могилевского района. Всего в первые дни в хозяйстве было выбрано около 10 т капусты...
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Могилевской области усилят контроль за безопасностью детей на дорогах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by