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Таксист сбил 9-летнюю девочку во дворе дома в Барановичах

11.08.2021 12:59 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах машина такси сбила 9-летнюю девочку, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 10 августа около 18.20. По предварительной информации, автомобиль "Опель Вектра" под управлением 35-летнего водителя двигался по дворовой территории по ул.Жукова. Напротив дома №16/4 водитель наехал на 9-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть из-за припаркованных транспортных средств.

Пострадавшую доставили в учреждение здравоохранения. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой. Проводится проверка.

В УВД обратили внимание, что с 11 по 18 августа для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних проводится республиканская профилактическая акция "Берегите детей!". "Детей нужно учить тому, что дорога таит опасность и на ней следует быть максимально внимательным. Взрослым не лишним будет в игровой форме наглядно показывать, как следует переходить дорогу из-за объекта, который ограничивает обзорность. На пешеходном переходе, даже если горит зеленый сигнал светофора, нужно убедиться в том, что все автомобили остановились и пропускают пешеходов", - подчеркнули в Госавтоинспекции.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Пострадавшую доставили в учреждение здравоохранения. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой. Проводится проверка.
 
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