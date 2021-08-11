ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На станции метро "Петровщина" произошел инцидент с пассажиром

11.08.2021 13:35 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На станции метро "Петровщина" из-за инцидента с пассажиром снимали напряжение с контактного рельса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минского метрополитена.

"Сегодня на станции "Петровщина" произошел инцидент с пассажиром. На 6 минут снималось напряжение с контактного рельса. Метрополитен работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Сегодня на станции "Петровщина" произошел инцидент с пассажиром. На 6 минут снималось напряжение с контактного рельса. Метрополитен работает в штатном режиме", -...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Таксист сбил 9-летнюю девочку во дворе дома в Барановичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by