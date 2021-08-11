Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На станции метро "Петровщина" из-за инцидента с пассажиром снимали напряжение с контактного рельса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минского метрополитена.

"Сегодня на станции "Петровщина" произошел инцидент с пассажиром. На 6 минут снималось напряжение с контактного рельса. Метрополитен работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.-0-