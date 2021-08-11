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На станции метро "Петровщина" произошел инцидент с пассажиром
11.08.2021 13:35 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На станции метро "Петровщина" из-за инцидента с пассажиром снимали напряжение с контактного рельса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минского метрополитена.
"Сегодня на станции "Петровщина" произошел инцидент с пассажиром. На 6 минут снималось напряжение с контактного рельса. Метрополитен работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.-0-
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"Сегодня на станции "Петровщина" произошел инцидент с пассажиром. На 6 минут снималось напряжение с контактного рельса. Метрополитен работает в штатном режиме", -...
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