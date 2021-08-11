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По внутреннему кольцу МКАД из-за ДТП затруднено движение

11.08.2021 14:19 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ДТП затруднено движение по внутреннему кольцу МКАД на участке от улицы Байкальской до Партизанского проспекта. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с ДТП затруднено движение по внутреннему кольцу МКАД на участке от улицы Байкальской до Партизанского проспекта. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД...
 
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