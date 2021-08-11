|
По внутреннему кольцу МКАД из-за ДТП затруднено движение
11.08.2021 14:19 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ДТП затруднено движение по внутреннему кольцу МКАД на участке от улицы Байкальской до Партизанского проспекта. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с ДТП затруднено движение по внутреннему кольцу МКАД на участке от улицы Байкальской до Партизанского проспекта. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)