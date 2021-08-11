Участковые инспекторы Минской области проводят прием граждан

Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участковые инспекторы милиции Минской области осуществляют прием граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Во всех общественных пунктах охраны правопорядка милиции Минской области один раз в неделю прием граждан осуществляют участковые инспекторы милиции. Все желающие могут обратиться к правоохранителям по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел", - рассказали в УВД.

Прием граждан осуществляется по средам с 10.00 до 13.00 - в сельской местности, с 17.00 до 20.00 - в городах.-0-