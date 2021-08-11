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Участковые инспекторы Минской области проводят прием граждан
11.08.2021 15:05 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участковые инспекторы милиции Минской области осуществляют прием граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
"Во всех общественных пунктах охраны правопорядка милиции Минской области один раз в неделю прием граждан осуществляют участковые инспекторы милиции. Все желающие могут обратиться к правоохранителям по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел", - рассказали в УВД.
Прием граждан осуществляется по средам с 10.00 до 13.00 - в сельской местности, с 17.00 до 20.00 - в городах.-0-
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Прием граждан осуществляется по средам с 10.00 до 13.00 - в сельской местности, с 17.00 до 20.00 - в городах.
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