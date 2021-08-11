Экипаж-тысячник со спасателем в команде чествовали в Рогачевском районе

Источник материала: БелТА

11 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе чествовали экипаж-тысячник со спасателем в команде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Одна из главнейших повесток каждого летнего дня - уборочная кампания. На помощь аграриям приходят и спасатели. Водитель пожарного аварийно-спасательного поста №17 агрогородка Тихиничи Рогачевского районного подразделения МЧС Владимир Дыленок ежегодно становится одним из лидеров золотой нивы в качестве помощника комбайнера. После дежурной смены в пожарном аварийно-спасательному посту Владимир Дыленок на два дня меняет боевую форму на экипировку помощника комбайнера. С раннего утра и до позднего вечера он с напарником работает в поле. В таком режиме спасатель трудится с 15 июля.

Вместе с комбайнером Сергеем Морозом Владимир Дыленок работает на зерноуборочном комбайне в ОАО "Тихиничи". Экипаж намолотил 1 тыс. т зерна. Благодарственное письмо и подарки экипажу вручил председатель районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Вадим Плескунов.

Этот уборочный сезон для спасателя уже девятый. И каждый год экипаж намолачивает свыше 1 т зерна. Ставший уже обязательным для напарников тысячный минимум достигнут и в этом году. "Мы должны быстро собрать урожай, пока погода не испортилась. Постепенно справляемся с этой задачей", - рассказали напарники.

Как уточнили в областном управлении, Владимир Дыленок ответственно относится к обязанностям, содержит в порядке вверенную ему технику, своевременно устраняет неисправности. На должном уровне он справляется и со своими обязанностями в службе спасения.-0-