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На учении с Гродненской погрангруппой отработано уничтожение группы вооруженных нарушителей границы

11.08.2021 15:39 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На учении с Гродненской погрангруппой отработаны проведение режимных мероприятий и уничтожение группы вооруженных нарушителей границы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"B рамках третьего этапа оперативно-тактического учения отрабатываются вопросы организации режимных мероприятий на приграничной территории. Также во взаимодействии с субъектами оперативного обеспечения охраны государственной границы проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий в населенных пунктах пограничной зоны и полосы", - рассказали в ГПК.

Кроме того, по замыслу учения от местного населения поступает информация о нахождении в пограничной зоне незаконного вооруженного формирования. "Она находит свое подтверждение и силами отдельной службы активных мероприятий органов пограничной службы проводятся специальные действия по блокированию и уничтожению группы вооруженных лиц, незаконно проникших на территорию Республики Беларусь", - добавили в ведомстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По замыслу учения от местного населения поступает информация о нахождении в пограничной зоне незаконного вооруженного формирования.
 
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