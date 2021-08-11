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Строительство радиологического корпуса в Могилевском онкодиспансере планируют закончить в этом году
11.08.2021 16:15 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
11 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Строительство нового радиологического корпуса в Могилевском областном онкологическом диспансере планируют закончить в этом году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный врач учреждения здравоохранения Сергей Батовский.
"Строительство нового объекта на территории онкодиспансера идет в соответствии с планами. Завершается возведение стен, подводка необходимых коммуникаций, частично уже сделаны перекрытия, - рассказал Сергей Батовский. - Закончить строительно-монтажные работы планируем уже в этом году".
Как отметил главврач, параллельно со строительством идет закупка нового медицинского оборудования. "В новом корпусе разместится оборудование для проведения лучевой терапии и ультразвуковые аппараты для диагностических и малоинвазивных операций под контролем УЗИ. Сейчас мы приобретаем оборудование, - добавил он. - По планам, в следующем году будем приобретать "тяжелую" технику - линейные ускорители. В этом нам оказывает помощь Министерство здравоохранения".
Сейчас в онкологическом диспансере функционируют два линейных ускорителя. "Появление нового радиологического корпуса позволит ликвидировать лист ожидания", - отметил главврач.
По словам Сергея Батовского, общая стоимость нового объекта вместе с оборудованием составляет около Br50 млн.-0-
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"Строительство нового объекта на территории онкодиспансера идет в соответствии с планами. Завершается возведение стен, подводка необходимых коммуникаций,...
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