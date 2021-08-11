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Организация регистрировала работников в качестве ИП для уклонения от уплаты подоходного налога

11.08.2021 18:13 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация регистрировала работников в качестве индивидуальных предпринимателей для уклонения от уплаты подоходного налога. Об этом сообщили БЕЛТА в главном управлении развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам.

В ведомстве отметили, что приоритетным направлением в работе налоговых органов является выявление и пресечение схем уклонения от исполнения налоговых обязательств по подоходному налогу с физических лиц.

Инспекция МНС по Минску провела внеплановую проверку ООО, в ходе которой была выявлена схема подмены трудовых отношений гражданско-правовыми в отношении 58 индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги обществу на систематической основе.

"Так, для обеспечения полного комплекса взаимосвязанных работ по установке оконных, дверных и балконных конструкций должностными лицами общества была инициирована регистрация физлиц в качестве ИП с последующим заключением гражданско-правовых договоров, прикрывающих фактические трудовые отношения по выполнению функций операторов колл-центра, замерщиков, монтажников, технологов, маркетологов, сметчика и бухгалтера. При этом ИП не только соблюдали правила внутреннего трудового распорядка, выполняя указания должностных лиц ООО, но и использовали материальные ресурсы и документы общества", - рассказали в главном управлении.

Размер вознаграждения таких индивидуальных предпринимателей в два раза и более превышал размер заработной платы штатных сотрудников ООО с аналогичными видами работ. По результатам проверки установлено занижение налоговой базы по подоходному налогу с физических лиц в сумме Br2,8 млн. Предъявлен к уплате в бюджет подоходный налог в сумме Br370 тыс.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Инспекция МНС по Минску провела внеплановую проверку ООО, в ходе которой была выявлена схема подмены трудовых отношений гражданско-правовыми в отношении 58...
 
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