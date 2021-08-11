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Один из выходов станции минского метро "Институт культуры" закроют на ремонт с 12 августа
11.08.2021 18:13 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов станции минского метро "Институт культуры" закроют на ремонт с 12 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минского метрополитена.
"В связи с проведением ремонтных работ в период с 12 августа по 31 августа 2021 года будет полностью закрыт выход №3-1 станции "Институт культуры", - говорится в сообщении.
Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-
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"В связи с проведением ремонтных работ в период с 12 августа по 31 августа 2021 года будет полностью закрыт выход №3-1 станции "Институт культуры", - говорится в...
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