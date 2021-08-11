Услуги автостоянок подорожают в Минске с 1 сентября

Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 1 сентября повышаются тарифы на услуги по хранению транспорта на автостоянках ГО "Гаражи, автостоянки и парковки", сообщили БЕЛТА в организации.

Физические лица за хранение транспортного средства массой до 3,5 т на всех стоянках (кроме №№15, 92) будут выплачивать Br42 в месяц. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей цена хранения автомобилей вырастет до Br46 в месяц.

Организация "Гаражи, автостоянки и парковки" предлагает услуги автомобильных стоянок, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Также можно воспользоваться автомобильным грузовым транспортом, заказать принудительную отбуксировку (эвакуацию) транспорта.-0-