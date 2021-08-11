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Дорожную разметку ночью будут наносить на 17 участках в Минске

11.08.2021 19:59 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 12 августа дорожную разметку будут наносить на 17 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", нанесение дорожной разметки планируется на пр. Победителей, ул. Уральская, ул. Щедрина, ул. Нововиленская, ул. Новаторская, ул. Мирная, ул. Инженерная, ул. Сухаревская, ул. Лукьяновича, ул. Восточная, ул. Физкультурная, ул. Семенова, ул. Полевая, ул. Надеждинская, пер. Велосипедный, пер. Промышленный и пер. Червякова.

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на этих участках дорог.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на этих участках дорог.
 
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