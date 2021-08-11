"Безопасным маршрутом" за лето проехали более 25 тыс. человек

Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках профилактической акции "Каникулы без дыма и огня" столичные спасатели и представители детской железной дороги им. К.С.Заслонова в период летних каникул обучили свыше 25 тыс. посетителей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Каждый из пассажиров благодаря ярким плакатам, размещенным как снаружи вагонов, так и внутри (наглядная информация размещена под общим названием "Безопасный маршрут"), закрепил свои знания в области безопасности жизнедеятельности. Дети и взрослые, следуя на поезде по "безопасному маршруту", могут узнать и вспомнить правила поведения дома, на водоемах, в лесу, при грозе, а также повторить "5 шагов спасения", которые необходимо предпринять при возникновении пожара", - рассказали в пресс-службе.

Цель акции - формирование навыков правильного поведения детей в случае чрезвычайной ситуации, а также привлечение внимания к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра.-0-









Фото МЧС