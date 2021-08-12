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Предложения о трудоустройстве ждут молодых участников электронной ярмарки вакансий Минска

12.08.2021 08:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

 12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 рабочих мест, в том числе для учащейся молодежи, предложат сегодня, 12 августа, на электронной ярмарке вакансий с участием предприятий столицы, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by .

Соискатели смогут узнать о вакантных местах на ГП "Минсктранс" (один филиал), ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минское производственное кожевенное объединение", ОАО "МАПИД", УП "Минскводоканал", управление механизации строительного коммунального унитарного предприятия "Минскметрострой", РУП "Белмедпрепараты" и др. Обещают более 500 вакансий.

У участников ярмарки будет возможность подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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