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Дорожную разметку в Минске обновят по ул. Ольшевского

12.08.2021 08:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске наносить дорожную разметку сегодня будут на одном участке улично-дорожной сети, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня планируется обновить дорожную разметку на ул. Ольшевского.

Накануне ночью работы были проведены на ул. Уральской, Щедрина, Нововиленской, Новаторской, Мирной, Инженерной, Сухаревской, Лукьяновича, Восточной, Физкультурной, Семенова, Полевой и Надеждинской, в пер. Промышленном, Червякова, Велосипедном, а также на пр. Победителей.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.
 
Теги: Минск
 
 
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По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня планируется обновить дорожную разметку на ул. Ольшевского.
 
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