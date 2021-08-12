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Столовая с витаминным баром, бассейн и безбарьерная среда - в Бобруйске  откроется новая школа

12.08.2021 10:03 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. Средняя школа №35 на 1020 учащихся откроется 1 сентября в Бобруйске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Елена Лисица.


“Учреждение образование появится на бульваре Приберезинском в развивающимся микрорайоне Молодежный, - отметила Елена Лисица. -

Четырехэтажное здание школы будет просторным, функциональным и современным. Например, здесь создана безбарьерная среда для организации образовательного процесса детей с особенностями психофизического развития. Она включает лифт, пандус, специальные места в актовом зале и учебных кабинетах, отдельные раздевалки, санузлы и душевые”.


Школа рассчитана на 44 класса. Помимо учебных кабинетов и лабораторий, проектом предусмотрены тир, лыжная база, помещения для медицинского

обслуживания. В учреждении создан современный информационный центр, к которому относятся библиотека с читальным залом, книгохранилище на 40 тыс. единиц хранения и индивидуальные кабинки с выходом в интернет. Кроме того, на территории школы расположен бассейн с тренажерным залом.

“На первом этаже оборудована столовая на 340 посадочных мест с витаминным баром, спальни-игровые для первоклашек, а также четыре мастерские для трудового обучения по кулинарии, обработке ткани, древесины и металла, - продолжила начальник управления по образованию. - На втором этаже разместился уютный актовый зал на 234 места с эстрадой, артистической, костюмерной и инвентарной. Рядом с ним расположились спортивный, гимнастический и тренажерный залы с раздевалками”.


Кроме того, в школе имеются кинопроекционная, звукоаппаратная и радиоузел, зал хореографии и ритмики, кабинет начальной допризывной подготовки, ресурсные центры. “Время не стоит на месте, и образовательный процесс тоже постоянно движется вперед, - говорит Елена Лисица. - Раньше для успешного обучения детей достаточно было мела, доски и книжки. Сегодня для их всестороннего развития необходимо создать соответствующую многофункциональную базу. Ребенок находится в школе большую часть своего времени, поэтому немаловажно обеспечить ему все необходимые условия для комфортного пребывания и получения знаний”.


Отдельное внимание - популяризации здорового образа жизни. На прилегающей к школе территории разместилась физкультурно-спортивная зона: стадион, две площадки для игры в баскетбол и две - для волейбола. Кроме того, оборудованы отдельные площадки для гимнастики, мини-футбола и других спортивных игр. “Проектом также предусмотрена территория для изучения правил дорожного движения, - заключила Елена Лисица. - Это позволит детям на практике прорабатывать алгоритм поведения на дороге, что обеспечит профилактику детского дорожно-транспортного травматизма”. 


В ближайших планах - создание в школе современного адаптивно-образовательного пространства для детей с особенностями психофизического

развития.-0-


 
Теги: Могилев
 
 
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Школа рассчитана на 44 класса. Помимо учебных кабинетов и лабораторий,  проектом предусмотрены тир, лыжная база, помещения для медицинского  обслуживания. 
 
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