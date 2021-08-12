ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Физкультурно-оздоровительный проект "Мы можам" стартует в Гомельской области 17 августа

12.08.2021 10:51 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Физкультурно-оздоровительный проект "Мы можам" стартует в Гомельской области 17 августа. Об этом сообщил на брифинге начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Павел Старосветский, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект "Мы можам" приурочен ко Дню народного единства. Жителей региона приглашают объединиться в стремлении к здоровому образу жизни.

С 17 августа практически каждый день старты будут даны в разных районах юго-востока страны. Желающих проверить свои силы ждут в подразделениях по спорту и туризму в местных райисполкомах. Первым 17 августа стартует Светлогорск, затем 18 августа - Рогачев, 19 августа - Буда-Кошелево, 20 августа - Лоев, 21 августа - Житковичи, 24 августа - Наровля, 25 августа - Брагин, 26 августа - Речица, 27 августа - Калинковичи, 28 августа - Добруш, 31 августа - Гомельский район, 2 сентября - Лельчицы, 3 сентября - Ельск, 4 сентября - Ветка, 7 сентября - Чечерск, 8 сентября - Петриков, 9 сентября - Мозырь, 10 сентября - Жлобин, 11 сентября - Октябрьский, 14 сентября - Корма, 15 сентября - Хойники, 16 сентября - Гомель. В назначенный день и назначенный час можно прийти на главную спортивную площадку и попробовать выполнить нормативы. Основной призыв проекта в добрых традициях советского времени: "А ты готов показать, на что способен?".

Программа включает бег 1,5 км, челночный бег, подтягивания и наклоны вперед. Показатели учитываются в личном физкультзачете. Нормативы предусмотрены для шести возрастных групп. Прошедшим физкультминимум в зависимости от показателей вручают золотой, серебряный или бронзовый значки.

В этом году около 20 тыс. человек уже сдали нормативы. По заключению судейской коллегии подано только 665 ходатайств о вручении значка.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Физкультурно-оздоровительный проект "Мы можам" стартует в Гомельской области 17 августа. Об этом...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Чеки "Жилье" проиндексированы в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by