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Чеки "Жилье" проиндексированы в Минске

12.08.2021 10:51 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именные приватизационные чеки "Жилье" проиндексированы в Минске. Соответствующее решение Мингорисполкома от 5 августа 2021 года №2367 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года для индексации именных приватизационных чеков "Жилье" установлен в размере 24,5947 (до этого - 24,672).

Речь идет об использовании чеков гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилья путем покупки, а также для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на указанные цели.

Решение вступает в силу после официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года для индексации именных приватизационных чеков "Жилье" установлен в...
 
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