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Курс молодого бойца стартовал для первокурсников университета МЧС

12.08.2021 12:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебно-лагерный сбор первокурсников стартовал сегодня в Университете гражданской защиты МЧС в Минске и его Гомельском филиале. Он продлится до конца августа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Основная цель - введение в будущую специальность. В течение трех недель более 170 первокурсников познакомятся с историей пожарной-спасательного дела Беларуси и университета МЧС, изучат правовые основы деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, а также основы строевой подготовки. Стоит отметить, что особое внимание будет уделяться занятиям по физической и аварийно-спасательной подготовке", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня состоялось общее собрание, в рамках которого ребята познакомились с руководством, курсовыми офицерами, пообщались с психологом и прошли вводный инструктаж по охране труда.
В рамках гражданско-патриотического воспитания первокурсники факультета техносферной безопасности из Минска посетят историко-культурный комплекс "Линия Сталина" и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, а также другие значимые историко-культурные объекты Беларуси.

Для первокурсников инженерного факультета предусмотрена экскурсия по городу Гомелю, посещение Гомельского областного музея военной славы, а также других значимых историко-культурных объектов. Курсанты примут участие в торжественном мероприятии на мемориальном комплексе "Партизанская криничка", приуроченном к 80-летию образования партизанского отряда "Большевик". Также предусмотрено посещение бассейна, центра безопасности и веревочного городка Лицея МЧС.

Курс молодого бойца завершится 11 сентября в Минске принятием первокурсниками Присяги на площади Государственного флага. - 0-.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сегодня состоялось общее собрание, в рамках которого ребята познакомились с руководством, курсовыми офицерами, пообщались с психологом и прошли вводный...
 
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