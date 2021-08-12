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Витебске задержали участника прошлогодних протестов и приверженца нацистских взглядов

12.08.2021 13:03 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Оперативники Витебского областного управления ГУБОПиК задержали 18-летнего витебчанина, принимавшего участие в прошлогодних несанкционированных массовых мероприятиях. Информация об этом размещена на Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.

Правоохранительные органы продолжают работу по установлению лиц, причастных к протестной деятельности. Задержанный витебчанин, как выяснилось, состоял в фанатском движении и придерживался нацистских взглядов. Также он являлся участником множества деструктивных Telegram-каналов и чатов.

В ходе обыска у него дома обнаружена нацистская и протестная символика, атрибутика и литература. Из-за своих увлечений житель областного центра уже попадал в поле зрения правоохранителей в 2019 году.

Витебчанин задержан за пропаганду или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики.-0-
 
Теги: Витебск
 
 
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Витебчанин задержан за пропаганду или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики.
 
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