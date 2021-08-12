Два памятника природы преобразовали в Столинском районе

Источник материала: БелТА

12 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Столинский райисполком своим решением преобразовал два ботанических памятника природы местного значения, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Литвинко.

Речь идет о двух природных достопримечательностях, получивших новые названия - "Парк Нижне-Теребежовский" и "Речицкие дубы". Преобразование связано с изменением их границ, режима охраны и использования.

Парк Нижне-Теребежовский на северо-западной окраине одноименной деревни - один из сохранившихся в хорошем состоянии старинный усадебно-парковый ансамбль эклектического стиля XIXстолетия. Он расположен на террасном склоне поймы реки Сырец и занимает более 11 га. По заключению ученых НАН Беларуси, здесь выражен один из наиболее значимых экотонов общего ландшафта юга центральной части Полесья. К слову, 14 августа в парке пройдет районный праздник хлеборобов «Дожинки».

Два черешчатых дуба размещаются в пойме реки Горынь, на восточной окраине рабочего поселка Речица. Рядом находятся детская школа искусств и православная церковь. По оценкам специалистов, деревьям не менее 120 лет. Их диаметр - 1,7 м и 1,2 м. В последние годы у туристов и местных жителей появилась традиция вплетать в кроны вековых исполинов разноцветные ленты.

Столинский райисполком своим решением закрепил в отношении ботанических памятников природы местного значения закон об особо охраняемых природных территориях. Ответственным за его соблюдение определен Речицкий райисполком.

Соответствующее решение райисполкома опубликовано на Национальном правовом портале и вступило в силу.-0-