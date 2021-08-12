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Два памятника природы преобразовали в Столинском районе
12.08.2021 14:15 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
12 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Столинский райисполком своим решением преобразовал два ботанических памятника природы местного значения, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Литвинко.
Речь идет о двух природных достопримечательностях, получивших новые названия - "Парк Нижне-Теребежовский" и "Речицкие дубы". Преобразование связано с изменением их границ, режима охраны и использования.
Два черешчатых дуба размещаются в пойме реки Горынь, на восточной окраине рабочего поселка Речица. Рядом находятся детская школа искусств и православная церковь. По оценкам специалистов, деревьям не менее 120 лет. Их диаметр - 1,7 м и 1,2 м. В последние годы у туристов и местных жителей появилась традиция вплетать в кроны вековых исполинов разноцветные ленты.
Столинский райисполком своим решением закрепил в отношении ботанических памятников природы местного значения закон об особо охраняемых природных территориях. Ответственным за его соблюдение определен Речицкий райисполком.
Соответствующее решение райисполкома опубликовано на Национальном правовом портале и вступило в силу.-0-
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Речь идет о двух природных достопримечательностях, получивших новые названия - " Парк Нижне-Теребежовский " и "Речицкие дубы " .
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