Профсоюзы АПК: самый опытный хлебороб Гомельской области работает на ниве 50 уборочный сезон

Источник материала: БелТА

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Самый опытный в Гомельской области хлебороб работает на ниве уже 50-й уборочный сезон, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Гомельской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Галина Соловей.

Хлеборобы Гомельской области намолотили более 625 тыс. т зерна. По урожайности лидируют Буда-Кошелевский и Речицкий районы, где здесь собирают около 30 ц с га. По темпам уборки в передовиках аграрии Мозырского района. В этом уголке Полесья убрали более 96% площадей.

Среди лидеров уборочной страды- 2021 - 131 экипаж комбайнеров, намолотивших более 1 тыс. т, из них 17 семейных и 17 молодежных. Два экипажа перешагнули двухтысячный рубеж по намолоту. Это тандемы Иван Вырвич и Александр Мурашевич из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" Речицкого района и семейный экипаж из ОАО "Чемерисский" Брагинского района Михаил Солдатенко с сыном Виталием.

156 водителей перешагнули тысячный рубеж по отвозке зерна, из них 18 - молодые водители. Еще 17 водителей перевезли более 2 тыс. т, а представитель ОАО "Завидовское" Николай Зур преодолел отметку в 3 тыс. т.

Галина Соловей особо отметила самых опытных участников уборочной кампании. Некоторые передовики вступают в битву за урожай свыше 30 лет. Пожалуй, самый большой опыт у действующего хлебороба Николая Терехова - водителя КСУП "Гадиловичи" Рогачевского района. На уборке урожая он уже 50 лет. За плечами водителя КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" Владимира Трубило - 40 лет стажа. Буквально на один сезон от него отстает водитель ОАО "Комаринский" Брагинского района Алексей Томилко. Эта уборочная стала 38-й для водителя ОАО "Ботвиново" Чечерского района Федора Хальцова, 37-й - для тракториста-машиниста СПК "50 лет Октября" Речицкого района Георгия Забирана и представителя СДУП "Михайловское-агро" Леонида Дудко. 36-летний стаж на уборке - у водителя ОАО "АгроЖуравичи" Рогачевского района Геннадия Черноморова, 35-летний - у трактористов-машинистов Михаила Фоменкова (ОАО "Знамя Родины" Гомельского района) и Николая Кудрявского (ОАО "Искра-Ветка" Ветковского района). 33 года уборочного стажа - у водителя СУП "Степы" Жлобинского района Николая Подшивалова, 32 года - у тракториста-машиниста СУП "Дудичи-Агро" Калинковичского района Юрия Рогальского. А тракторист-машинист ОАО "Имени Жукова" Брагинского района Григорий Романюк в 30 раз участвует в уборочной кампании.

Заместитель председателя Гомельской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК рассказала, что в уборочной кампании участвуют не только штатные работники сельхозорганизаций, но и привлеченные сотрудники из различных отраслей народного хозяйства. Так, из 966 экипажей и 201 водителя, занятых на уборке зерновых, 93 человека привлечены из других организации. "Чаще всего это водители либо трактористы-машинисты, которые находятся в трудовом отпуске по основному месту работы. Подключаются также представители других отраслей, у которых есть водительское удостоверение либо удостоверение тракториста-машиниста", - рассказала Галина Соловей.

Так, в битву за урожай в ОАО "Отор" вступил учитель базовой школы Дмитрий Михайлов. Канатчик ОАО "БМЗ" Александр Поболовец стал помощником комбайнера в КСУП "Краснобережский". Инженер МТС локомотивного депо РУП "Гомельское отделение железной дороги" Алексей Зятиков трудится помощником комбайнера в ОАО "Бобовский" Жлобинского района. Мастер производственного обучения Жлобинского ГПТК Александр Леонец задействован в качестве старшего комбайнера в ОАО "Пиревичи" Жлобинского района. Начальник участка Ельского КЖЭУП Геннадий Гвоздь на время стал комбайнером КСУП "Совхоз "Коммунист". Инженер-механик Центра по обеспечению бюджетных организаций Хойникского района Олег Курленко также временно сменил амплуа. В эти горячие для аграриев дни он - комбайнер в КСУП "Судково". За рулем комбайна в ОАО "Брагинка" колесит по хлебным полям и водитель Брагинского райисполкома Дмитрий Музыченко. Александр Титов работает слесарем по ремонту и обслуживанию газоиспользующего оборудования подразделения мини-ТЭЦ КУП "Коммунальник" Калинковичского района. На время уборочной он переквалифицировался в старшего комбайнера филиала "Зеленочи" ОАО "Калинковичский мясокомбинат".

Среди переквалифицировавшихся в комбайнеры есть и женщина. Директор Сельского дома культуры д. Чемериссы Брагинского района Мария Фалей теперь руководит также дуэтом своего экипажа как комбайнер в ОАО "Чемерисский".

Уборочная кампания в регионе продолжается уверенными темпами.-0-