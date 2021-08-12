ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жертв первого массового расстрела мирных жителей вспоминают в Ганцевичском районе

12.08.2021 15:53 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

12 августа, Ганцевичский р-н /Корр. БЕЛТА/. Акция "У памяти нет срока давности" проходит сегодня в Ганцевичском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

День памяти приурочен к 80-й годовщине массового расстрела мирных жителей на 7-м км дороги Ганцевичи – Хотыничи. В этот день, 12 августа 1941 года, фашисты согнали более 300 жителей Ганцевичей, в основном это были евреи, вывели их за окраину местечка и расстреляли в лесном массиве.

"Это был первый массовый расстрел мирных жителей в Ганцевичском районе. Точное количество погибших до сих пор неизвестно. Среди них были целые семьи – дети, женщины, старики, - отметила директор районного краеведческого музея Наталья Кулеш. – Всего же за годы Великой Отечественной войны на территории района погибли 8 тыс. 725 человек".

День памяти начался с молебна в Свято-Тихоновской церкви райцентра и продолжился крестным ходом к месту захоронения безвинных жертв нацизма. У Братской могилы, где в 2005 году установили новый памятник, состоялся митинг-реквием. В нем приняли участие представители руководства района, трудовых коллективов, духовенство, воспитанники воскресной школы, учащиеся Хотыничской средней школы – всего около 100 человек.

"Самое главное в жизни – мир на земле. Наверное, миролюбие и толерантность – основа менталитета белорусов. Поэтому наша задача – нынешнего и будущих поколений – помнить о произошедшем здесь 80 лет назад, чтобы никогда не допустить его повторения", - отметил председатель Ганцевичского райисполкома Владимир Белов.

Участники акции почтили память соотечественников минутой молчания, возложили венки и цветы к месту их гибели.-0-    
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники акции почтили память соотечественников минутой молчания, возложили венки и цветы к месту их гибели.
 
Новости дня
Новости регионов
 
Два памятника природы преобразовали в Столинском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by