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Волейбольный фестиваль "Солнечный мяч" соберет в Гомеле юных спортсменов  

12.08.2021 17:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/.  Волейбольный фестиваль "Солнечный мяч" пройдет в Гомеле 16-20 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белорусскую федерацию волейбола
 
Соревнования состоятся на пляжных кортах спортивного комплекса "Луч". Первые три дня в борьбу вступят девчата. Это волейболистки двух возрастных групп - 2007-2008 годов рождения и 2009-2010 годов рождения. Юноши в этих же возрастных категориях подхватят эстафету 18 августа. Финальные матчи запланированы 20 августа. Игры обещают быть по-настоящему жаркими.
 
В федерации подчеркнули, что все желающие также смогут наблюдать за матчами в режиме реального времени с помощью интернет-трансляций.
 
"Солнечный мяч" - популярные среди детей соревнования. Яркое подтверждение тому - ежегодно бьется рекорд заявок на участие. Этот пляжный сезон не стал исключением, число заявок выросло почти вдвое. Поэтому было принято решение разделить розыгрыш призов среди девушек и юношей. "Солнечный мяч" проводится под эгидой Президентского спортивного клуба, который вносит значительный вклад в развитие детского спорта в стране.-0-
 
Теги: Гомель
 
 
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Соревнования состоятся на пляжных кортах спортивного комплекса "Луч". Первые три дня в борьбу вступят девчата.
 
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