В пункте упрощенного пропуска Поречье прошел заключительный этап учения с Гродненской погрангруппой

Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в пункте упрощенного пропуска Поречье прошел 3-й заключительный этап комплексного оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

За ходом маневров наблюдали руководство Госпогранкомитета, командиры частей органов пограничной службы, помощник Президента по Гродненской области Юрий Караев, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, министр внутренних дел Иван Кубраков, заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

На 3-м этапе учения отрабатывались действия по локализации конфликтной ситуации в пункте пропуска: пресечение попытки прорыва через границу транспортного средства и захвата заложника.

Действия разворачивались на фоне следующей обстановки. Для выезда из Республики Беларусь в пункт пропуска прибывают несколько легковых автомобилей. В ходе осмотра первого транспортного средства с использованием служебной собаки выявляются признаки перемещения взрывчатых веществ. В данных условиях водитель предпринимает попытку прорыва границы и незаконного выезда в сопредельную страну. С использованием средств принудительной остановки пограничный наряд останавливает автомашину, после чего водитель, вооруженный пистолетом, захватывает заложника и выдвигает требование о его пропуске через границу. На фоне создавшейся ситуации пассажиры автомобилей на территории пункта пропуска организуют акцию протеста против действий военнослужащих органов пограничной службы.

Смена пограничных нарядов и должностные лица таможни действовали в соответствии с планом локализации конфликтной ситуации в пункте пропуска. Для оказания помощи в пункт упрощенного пропуска Поречье прибыли резервы Гродненской пограничной группы и взаимодействующих органов (сотрудники Отдельной службы активных мероприятий, УВД Гродненского облисполкома, УКГБ по Гродненской области, МЧС, военнослужащие в/ч 5522 внутренних войск МВД (группа разминирования).

В результате проведения совместных мероприятий противоправные действия пресечены.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В пункте упрощенного пропуска Поречье прошел заключительный этап учения с Гродненской погрангруппой На 3-м этапе учения отрабатывались действия по локализации конфликтной ситуации в пункте пропуска: пресечение попытки прорыва через границу транспортного...

Как отметил, подводя итоги учений председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, на учениях была создана не какая-то искусственная обстановка, а соответствующая тому, что сейчас происходит на границе и может возникнуть в перспективе. "И мы посмотрели, как люди действуют на пределе, уставшие или нет, их морально-психологическое состояние. Я хочу поблагодарить военнообязанных, весь личный состав. Нагрузки были предельные, но главное - обеспечена охрана границы Союзного государства и выполнение наших союзнических обязательств. Я скажу, у нас есть силы и средства, которые выделяет государство, Президент, и поставленную задачу мы выполнили. Я как руководитель оцениваю действия участников учения на "отлично", - констатировал он. - 0-