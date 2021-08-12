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В Могилевской области проходит благотворительная акция "В школу с добрым сердцем"

12.08.2021 18:13 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области проходит благотворительная акция "В школу с добрым сердцем". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском областном комитете ОО "БРСМ".

"В Центральном универмаге Могилева установлена специальная "копилка добрых дел", где каждый желающий сможет оставить небольшой подарок для маленьких школьников, - рассказали в обкоме. - У одного из входов в торговый центр посетителей будут встречать волонтеры БРСМ  "Доброе сердце". Они расскажут об адресатах благотворительной акции. В этом году помощь в подготовке к школе будем оказывать учащимся государственного учреждения образования "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Чаусы", воспитанникам домов семейного типа, многодетным семьям Чаусского района".

До 27 августа каждый желающий может принести для детей канцелярские товары, школьные и спортивные принадлежности, товары и наборы для детского творчества, развивающие настольные игры, учебные пособия, школьную одежду, обувь и другое.

"Такая благотворительная акция проходит в крупных торговых центрах по всей республике. Ее главная цель - оказать адресную социальную поддержку семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и испытывающим трудности, а также детским интернатным учреждениям", - отметили в обкоме.

Так, в прошлом году в Могилевской области помогли при подготовке к школе учащимся Кличевского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и воспитанникам Кличевского районного детского социального приюта.-0-
 
Теги: Могилев
 
 
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В Центральном универмаге Могилева установлена специальная "копилка добрых дел", где каждый желающий сможет оставить небольшой подарок для маленьких школьников.
 
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