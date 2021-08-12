Источник материала: БелТА

12 августа, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. Госзаказ по продовольственному зерну выполнен в Могилевской области более чем на 80%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Лилия Гулинская.





“В счет госзаказа хозяйствами региона на сегодня поставлено 106,1 тыс. т продовольственного зерна или 81% от плана, - отметила Лилия Гулинская. – Госзаказ на пивоваренный ячмень выполнен на 49%, что составляет 4,9 тыс. т. Всего по госзаказу область должна сдать 140 тыс. т зерна и ячменя. Основными заготовщиками в регионе стали Бобруйский и Климовичский комбинаты хлебопродуктов”.





На сегодня почти выполнили госзаказ четыре района: Кировский - на 96%, Горецкий - 94%, Мстиславский и Шкловский - по 92%. Каждый из них должен сдать более 10 тыс. т.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Госзаказ по зерну выполнен в Могилевской области более чем на 80% На сегодня почти выполнили госзаказ четыре района: Кировский - на 96%, Горецкий - 94%, Мстиславский и Шкловский - по 92%. Каждый из них должен сдать более 10 тыс. т.

По последним данным, зерновые и зернобобовые культуры убраны в Могилевской области на территории 248,7 тыс. га (83% от запланированной площади). Намолочено 742,8 тыс. т зерна при средней урожайности 29,9 ц/га.-0-