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Госзаказ по зерну выполнен в Могилевской области более чем на 80%

12.08.2021 18:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. Госзаказ по продовольственному зерну выполнен в Могилевской области более чем на 80%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Лилия Гулинская.

“В счет госзаказа хозяйствами региона на сегодня поставлено 106,1 тыс. т продовольственного зерна или 81% от плана, - отметила Лилия Гулинская. – Госзаказ на пивоваренный ячмень выполнен на 49%, что составляет 4,9 тыс. т. Всего по госзаказу область должна сдать 140 тыс. т зерна и ячменя. Основными заготовщиками в регионе стали Бобруйский и Климовичский комбинаты хлебопродуктов”.

На сегодня почти выполнили госзаказ четыре района: Кировский - на 96%, Горецкий - 94%, Мстиславский и Шкловский - по 92%. Каждый из них должен сдать более 10 тыс. т.

По последним данным, зерновые и зернобобовые культуры убраны в Могилевской области на территории 248,7 тыс. га (83% от запланированной площади). Намолочено 742,8 тыс. т зерна при средней урожайности 29,9 ц/га.-0-
 
Теги: Могилев
 
 
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На сегодня почти выполнили госзаказ четыре района: Кировский - на 96%, Горецкий - 94%, Мстиславский и Шкловский - по 92%. Каждый из них должен сдать более 10 тыс. т.
 
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