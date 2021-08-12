Торжества к 15-летию участия Беларуси в изучении Антарктики пройдут в НАН 18 августа

12
августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной академии наук 18 августа
состоятся торжества, посвященные 15-летию участия Беларуси в изучении
Антарктики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.
В
мероприятиях примет участие делегация Росгидромета и Российской
антарктической экспедиции Федерального государственного бюджетного
учреждения "Институт Арктики и Антарктики" (Санкт-Петербург). В
программе - международная научная конференция, выставка "Беларусь в
Антарктике: 15 лет регулярных научных и экспедиционных исследований",
расширенное заседание межведомственной комиссии по вопросам Антарктики.
В
Академии наук соберутся участники белорусских антарктических экспедиций
разных лет, сотрудники организаций, отделений биологических наук,
физики, математики и информатики, химии и наук о Земле НАН Беларуси,
участвующие в антарктической тематике, представители министерств и
ведомств страны, члены межведомственной комиссии Беларуси по вопросам
Антарктики, молодые ученые.
На
выставке можно будет увидеть уникальные исторические фотоматериалы об
участии белорусских полярников в составе советских и отечественных
антарктических экспедиций, фотографии и макет белорусской антарктической
станции "Гора Вечерняя".
Тематическая
экспозиция будет представлена экспонатами и иллюстративными материалами
по направлениям научных исследований, проводимых в Антарктике
белорусскими учеными. Это коллекция представителей флоры и фауны,
минералов и горных пород, научное оборудование и приборы, которые
используются при проведении исследований. Желающие смогут получить
консультации по различным направлениям деятельности и научных
исследований в Антарктике. Будет организована демонстрация слайд-шоу с
лучшими фотоработами об этом регионе.
На
конференции рассмотрят историю становления и развития научных
исследований в Антарктике, основные результаты и перспективные
направления научных исследований в этом регионе, а также результаты и
перспективы деятельности белорусских антарктических экспедиций. Будет
показан документальный фильм о работе последней, 13-й БАЭ - "Команда
13".
В
этот же день состоятся переговоры руководства Росгидромета и Института
Арктики и Антарктики с председателем Президиума НАН Беларуси Владимиром
Гусаковым, а также расширенное заседание межведомственной комиссии по
вопросам Антарктики. Участники двусторонней рабочей группы обсудят планы
по реализации в 2021-2022 годах
положений соглашения о сотрудничестве в Антарктике между правительствами
Беларуси и России, а также логистические вопросы по доставке грузов и
членов белорусской антарктической экспедиции.-0-