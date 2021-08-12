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Дорожную разметку ночью будут наносить на 21 участке в Минске

12.08.2021 19:43 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 13 августа дорожную разметку будут наносить на 21 участке, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
 
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", нанесение дорожной разметки планируется на 14-16 км внутреннего кольца МКАД, ул.Судмалиса, ул.Серафимовича, пер.Рабочем, ул.Фабричной, ул.Станиславского, ул.Стрелковой, ул.Рыбалко, ул.Нахимова, ул.Велозаводской, Клубном проезде, ул. П.Мстиславца, ул.Жасминовой, Дачном проезде, пр.Победителей, ул.Надеждинской, ул.Уральской, ул.Инженерной, пер.Добромысленском, ул.Лукьяновича и ул.Восточной.
 
Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на этих участках дорог.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на этих участках дорог.
 
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