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В Минске мужчина из-за ревности убил знакомого
12.08.2021 20:45 — | БT
Источник материала: БT
Нездоровая ревность и алкоголь - совокупность факторов, которые привели к трагедии. В Минске мужчина из-за ревности убил знакомого. Подозреваемого оперативники задержали по горячим следам. Случилась эта история в начале августа в спальном районе столицы - улица Илимская. На линию 102 поступило сообщение о том, что в одном из домов ранен мужчина. На место сразу выехали правоохранители. Выйти на след подозреваемого не составило труда, фигуранта встретили в соседнем дворе.
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Нездоровая ревность и алкоголь - совокупность факторов, которые привели к трагедии. В Минске мужчина из-за ревности убил знакомого. Подозреваемого оперативники...
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