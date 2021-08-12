Источник материала: БT

Нездоровая ревность и алкоголь - совокупность факторов, которые привели к трагедии. В Минске мужчина из-за ревности убил знакомого. Подозреваемого оперативники задержали по горячим следам. Случилась эта история в начале августа в спальном районе столицы - улица Илимская. На линию 102 поступило сообщение о том, что в одном из домов ранен мужчина. На место сразу выехали правоохранители. Выйти на след подозреваемого не составило труда, фигуранта встретили в соседнем дворе.

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