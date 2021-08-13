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Дорожную разметку нанесут сегодня в Минске на ул.Ольшевского
13.08.2021 07:33 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", нанесение дорожной разметки планируется сегодня в Минске на улице Ольшевского. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-
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Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.
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