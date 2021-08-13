Могилевчан и гостей города приглашают на экскурсию-лекцию в эти выходные

Источник материала: БелТА

13 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчан и гостей областного центра приглашают на экскурсию-лекцию в эти выходные. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном художественном музее.

Так, 14 августа в учреждении культуры пройдет экскурсия-лекция "Архитектура Могилева". Гости мероприятия смогут познакомиться с уникальными памятниками светской архитектуры областного центра, их особенностями и историей. "Участники встречи увидят живописные работы белорусских художников, посвященные памятникам архитектуры, которые связывают и объединяют людей разных поколений", - отметили в музее.

Начало мероприятия в 13.00.

На следующий день, 15 августа, в областном художественном музее пройдет авторская экскурсия по экспозиции "Мужеству павших - вечная память". Посетители музея узнают неизвестные ранее страницы истории Великой Отечественной войны. "Здесь можно будет увидеть графические работы Георгия Поплавского. Кроме этого, в экспозиции представлена серия исторических и архивных документов и фотографий", - рассказали в администрации учреждения культуры.

Начало экскурсии в 13.00.