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Могилевчан и гостей города приглашают на экскурсию-лекцию в эти выходные

13.08.2021 07:33 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчан и гостей областного центра приглашают на экскурсию-лекцию в эти выходные. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном художественном музее.

Так, 14 августа в учреждении культуры пройдет экскурсия-лекция "Архитектура Могилева". Гости мероприятия смогут познакомиться с уникальными памятниками светской архитектуры областного центра, их особенностями и историей. "Участники встречи увидят живописные работы белорусских художников, посвященные памятникам архитектуры, которые связывают и объединяют людей разных поколений", - отметили в музее.

Начало мероприятия в 13.00.

На следующий день, 15 августа, в областном художественном музее пройдет авторская экскурсия по экспозиции "Мужеству павших - вечная память". Посетители музея узнают неизвестные ранее страницы истории Великой Отечественной войны. "Здесь можно будет увидеть графические работы Георгия Поплавского. Кроме этого, в экспозиции представлена серия исторических и архивных документов и фотографий", - рассказали в администрации учреждения культуры.

Начало экскурсии в 13.00.

Предварительная запись и справки по телефону: 8 (0222) 62-24-25.-0-
 
Теги: знакомства, Могилев
 
 
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Так, 14 августа в учреждении культуры пройдет экскурсия-лекция "Архитектура Могилева". Гости мероприятия смогут познакомиться с уникальными памятниками...
 
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