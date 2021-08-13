В Минске мобильные датчики контроля скорости работают в 12 местах

Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 12 местах. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Столичная Госавтоинспекция обращает внимание на работу мобильных датчиков контроля скорости в следующих местах.



С 7.00 до 14.00; c 16.00 до 20.00 - пр. Независимости, д.131 к.2 (60 км/ч); ул. Кальварийская, д.25 (60 км/ч).



С 12.00 до 24.00 - ул. Денисовская в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч); пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч); пр. Партизанский, д.75 (60 км/ч); МКАД, 41-й км (90 км/ч); ул. Орловская, д.80 (60 км/ч); ул. Чкалова, д. 1 (60 км/ч); ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч).



С 19.30 до 3.00 - пр. Пушкина, д.70А (60 км/ч); пр. Дзержинского, д. 3Б (60 км/ч); пр. Независимости, д.45 (60 км/ч).



"Просим быть внимательными и соблюдать скоростной режим", - призывают в УГАИ.-0-