Рабочая молодежь Докшицкого и Глубокского районов примет участие в первом совместном велофесте

Источник материала: БелТА

13 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в первом совместном патриотическом велофесте "Спадчына.BY" примет участие работающая молодежь Докшицкого и Глубокского районов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Докшицкого райисполкома Татьяна Лукуша.

В 12.00 две группы велосипедистов стартуют из своих райцентров и, преодолев около 20 км, встретятся почти на границе районов - в деревне Варганы. Оттуда более 20 участников патриотического велофеста отправятся на озеро Сервечь. Близ деревни Вешнее молодежь разобьет лагерь, где пробудет до самого вечера.

Программа велофеста будет насыщенной. Начнется она с открытого диалога, где каждая сторона расскажет историю своего района - о его ярких страницах, людях, достопримечательностях. Затем молодые люди поделятся опытом, как в их регионе проходят молодежные мероприятия, оказывается помощь начинающим специалистам, как организован отдых - от школьников до молодых работников. Представители обоих районов не раз бывали друг у друга в гостях на различных мероприятиях, фестивалях, семинарах, но совместный проект решили организовать впервые. И новые идеи, которые внесут участники велофеста, могут стать основой для новых совместных инициатив.

Следующим пунктом программы станут спортивные соревнования "Игры нашего двора". Это своеобразное путешествие в прошлое, когда мальчишки и девчонки играли в вышибалу, городки, "крокодила", прыгали через резиночку. Теперь они взрослыми смогут окунуться в те же занятия, что наполняли их беззаботное детство.

Также можно будет поучаствовать в мини-викторине, где за каждый правильный ответ интеллектуал получит небольшой сладкий приз. И завершающим событием молодежного праздника станут посиделки у костра с песнями под гитару, шашлыками и крепким чаем, заваренным в походном котелке.

В перспективе молодежь двух районов продолжит такое тесное сотрудничество и будет приглашать новых друзей на совместные мероприятия. В следующем году, по словам Татьяны Лукуши, в преддверии "Фестиваля двух рек" в Докшицах планируют организовать молодежный форум. На него пригласят представителей нескольких районов, с которыми также пройдет обмен опытом и идеями совместных проектов.-0-