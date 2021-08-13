ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске на Игуменском тракте сегодня временно ограничат движение

13.08.2021 10:39 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на Игуменском тракте сегодня временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"С 11.00 до 12.00 вблизи дома №30 на Игуменском тракте в Минске запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП. В указанный период времени будет частично ограничено движение в направлении улицы Янки Лучины", - рассказали в СК.

Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.
 
Новости дня
Новости регионов
 
Граждане Украины могут чувствовать себя в нашей стране в безопасности - Соловей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by