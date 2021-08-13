Источник материала: БелТА

13 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Климовичах завершили каталогизацию древнего еврейского кладбища. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила координатор общинных программ Могилевской еврейской общины Ида Шендерович.





За несколько дней волонтеры из Москвы, Минска , Бреста и Могилева вместе с помощниками очистили и перевели более 500 эпитафий. "Работы в Климовичах проходили по проекту "Узел жизни", который стартовал еще в 2013 году. Наша цель - сфотографировать сохранившиеся в Могилевской области еврейские некрополи и надгробия, указать координаты, перевести надписи с иврита на русский язык, составить полный список имен упокоенных людей", - отметила Ида Шендерович.





Прежде чем волонтеры приступили к работе, местные жители очистили кладбище, коммунальные службы благоустроили старинные захоронения, покосили траву и вырубили кустарники. Среди волонтеров были учащиеся и педагоги средней школы №3 Климовичей. Добровольцами стали сотрудники Департамента охраны, представители учреждений образования района.





Как отметили специалисты, такие исследования важны для науки. "В целом тексты здесь похожи на те, которые можно найти в других регионах Беларуси, - подчеркнул научный сотрудник Центра научных работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер" Михаил Васильев. - Они содержат все традиционные элементы еврейской эпитафии - вступительную формулу, имя отца (патроним), дату смерти и некую информацию о покойном. Встречаются упоминания о главах общины, раввинах, других людях, обладающих каким-то авторитетом. Очень часто текст эпитафии и качество надгробия никак не коррелируются со статусом покойного - иногда известный человек имеет весьма скромное надгробие, а длинная эпитафия говорит лишь о степени достатка человека, родственники которого имели средства оплатить большую эпитафию и красивый памятник. В другом случае эпитафия может многое сказать о биографии покойного, об обстоятельствах его смерти или его достижениях при жизни".





Среди участников проекта - могилевский фотограф Александр Литин. Он подчеркнул, что с каждым годом интерес к старинным еврейским захоронениям XIX - начала XX века все больше, - отметил фотограф. - В последнее время люди тянутся к корням, изучают родословную, готовы преодолеть тысячи километров, чтобы поклониться праху предков. Благодаря каталогизации захоронений многие узнают, где покоятся их родственники, а соответственно будут приезжать в Беларусь и тем самым развивать ностальгический туризм".





В ближайшее время вся информация о захоронениях, собранная на еврейском кладбище, будет оцифрована и размещена на сайте Могилевской еврейской общины. Список захороненных передадут и в Климовичский районный музей.-0-