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Госавтоинспекция проводит отработку дорог Минского района

13.08.2021 15:43 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях профилактики правонарушений участниками дорожного движения, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 13 по 15 августа Госавтоинспекция проводит массированную отработку аварийно опасных участков автодорог в Минском районе и прилегающих к нему территорий. В данном профилактическом мероприятии участвуют сотрудники специального подразделения "Стрела" Госавтоинспекции МВД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

В ходе отработки особое внимание будет уделено пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, являющихся основными причинами дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. Под особым контролем ГАИ - нетрезвые водители, "бесправники", а также водители, нарушающие правила перевозки несовершеннолетних и не предоставляющие преимущества пешеходам в дорожном движении. Без внимания не останутся и сами пешеходы, игнорирующие ПДД, в том числе находящиеся на проезжей части дороги в нетрезвом виде и без световозвращающих элементов.

"Уважаемые граждане, если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо видите на проезжей части нетрезвых пешеходов, велосипедистов, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефонам: 8 (017) 229-04-44 или 102 (звонок бесплатный)" , - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дороге и строго соблюдать требования правил дорожного движения.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В ходе отработки особое внимание будет уделено пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, являющихся основными причинами дорожно-транспортных...
 
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