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Резиденты СЭЗ "Гомель-Ратон" увеличили объем производства промпродукции на 40,6%  

13.08.2021 15:51 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ "Гомель-Ратон" увеличили в первом полугодии объем производства промышленной продукции на 40,6% в сравнении с январем-июнем 2020-го, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны "Гомель-Ратон".

"Деятельность предприятий-резидентов в целом характеризуется ростом объема производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических ценах. За январь-июнь 2021 года данный показатель составил Br2,6 млрд. Это на 40,6% выше показателя прошлого года", - рассказали в государственном учреждении.

В администрации добавили: доля произведенной предприятиями - резидентами СЭЗ продукции в областном показателе - 17,6%.
 
Выручка от реализации товаров и услуг превысила Br2,8 млрд. Темп роста - 139,5% к аналогичному периоду 2020 года.

Большую часть продукции резиденты СЭЗ "Гомель-Ратон" реализуют за пределами Беларуси, подчеркнули в администрации. "Доля поставок за пределы республики составила 67,3% в общем объеме выручки от реализации. Экспорт товаров превысил $697 млн", - отметили в СЭЗ. Продукция поставляется на рынки 63 стран мира.

Внешнеторговый оборот товаров за 6 месяцев 2021-го достиг $1,0463 млрд. Сальдо ВТО положительное: в целом по СЭЗ - $348,9 млн.

Под реализацию инвестиционных проектов в первом полугодии в "Гомель-Ратоне" привлечено прямых иностранных инвестиций на сумму $60,3 млн. Резиденты СЭЗ вложили почти Br200 млн инвестиций в основной капитал. Это 183,9% к уровню 2020 года.

По данным на 1 июля 2021 года, в качестве резидентов СЭЗ "Гомель-Ратон" работает 69 субъектов хозяйствования, их них 30 компаний - с участием иностранного капитала из 16 стран мира.

Среднесписочная численность работников на предприятиях-резидентах - 30 322. За 6 месяцев этого года на дополнительно введенные рабочие места принято 507 человек. Среднемесячная заработная плата работников составляет Br1349 (124,1% к январю-июню 2020-го).-0-
 
Теги: Гомель
 
 
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Большую часть продукции резиденты СЭЗ "Гомель-Ратон" реализуют за пределами Беларуси, подчеркнули в администрации.
 
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