Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Головченко: при продвижении туризма важно предметно подойти к преимуществу каждого региона Такое мнение высказал премьер-министр Роман Головченко сегодня по итогам выездного совещания в Новогрудском районе о развитии внутреннего туризма.

13 августа, Новогрудок /Корр. БЕЛТА/. При развитии и продвижении внутреннего туризма необходимо предметно подходить к конкурентному преимуществу каждого региона. Такое мнение высказал премьер-министр Роман Головченко сегодня по итогам выездного совещания в Новогрудском районе о развитии внутреннего туризма, передает корреспондент БЕЛТА."Доля туристических услуг в ВВП пока недотягивает до мировых значений. Для решения этих вопросов выработана стратегия развития внутреннего туризма, есть соответствующие планы. Важно, чтобы за этими документами стояли конкретные дела и мероприятия, которые позволят выйти на планируемые параметры", - сказал Роман Головченко. В качестве примера он привел Новогрудский район. По его словам, это один регионов, который обладает всем необходимым потенциалом, чтобы стать динамичным туристическим направлением. На примере района участники совещания изучили, как реализуется государственное управление в сфере туризма и как работает частный бизнес в этой сфере."Мы видим, что необходимо более предметно подходить к конкурентным туристическим преимуществам каждого региона. Возьмем Новогрудок, место с многослойной историей. Каждый человек, интересующийся определенным историческим периодом либо определенной конфессией, может найти для себя что-то новое. И хотя для развития инфраструктуры сделано немало, монетизация пока недостаточная. Возможно, эффект дала пандемия, а может быть, не совсем правильно и эффективно продвигается регион", - обратил внимание Роман Головченко.На совещании обсуждались как локальные, касающиеся региона вопросы, так и более глобальные темы, связанные, в частности, с повышением эффективности работы туризма, увеличением монетизации от туруслуг, возможным переформатированием сферы управления туризмом.Сегодня Роман Головченко ознакомился с туристическим потенциалом Новогрудчины, ее основными объектами, среди которых дом-музей Адама Мицкевича, Музей еврейского сопротивления, Новогрудский замок, их опытом по привлечению туристов.-0-