Источник материала: БелТА

Также руководство Глубокского района выступило с инициативой налаживания связей с Белорусской государственной сельскохозяйственной академией, заинтересованной в подготовленных кадрах аграрного профиля. Специалисты академии поделятся теоретическими наработками по изучению новой технологии и, возможно, смогут вести онлайн-лекции по данной теме - как для учащихся лицея, так и работников агропромышленного комплекса.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В глубокском лицее будут осваивать технологию точного земледелия База лицея на прошлой неделе пополнилась пятью компьютерами, которые учреждению образования подарила компания beCloud.