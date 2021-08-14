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Крестный ход с водосвятием и тысячи паломников: на Голубой кринице отпраздновали медовый Спас
14.08.2021 15:25 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА14 августа, Славгородский район /Юлия ЕВМЕНЬКОВА - БЕЛТА/. Крестный ход с водосвятием, тысячи паломников и ярмарка меда - на Голубой кринице под Славгородом отпраздновали медовый Спас, передает корреспондент БЕЛТА.
"Ежегодно наш праздник посещают десятки тысяч человек, большинство из которых - паломники, - рассказала заместитель председателя Славгородского райисполкома Елена Шевцова. - Люди приезжают целыми семьями, чтобы поучаствовать в большом праздничном богослужении, освятить воду и мед, попросить у нашей целебной криницы здоровья и исполнения самых заветных желаний. Ведь это не только гидрологический памятник природы, но и настоящее место силы".
По сложившейся традиции 14 августа на Голубой кринице православные верующие отмечают день памяти семи мучеников Маккавеев, которые в библейские времена приняли смерть за исповедание христианской веры. Этот день совпадает с медовым Спасом или, по-народному, Спасом на воде - когда освящают не только новый урожай меда, но и воду в колодцах и водоемах. Считается, что на Спас вода в кринице приобретает особую силу и может зарядить человека крепким здоровьем на целый год, стоит только трижды перейти источник или, что еще лучше, окунуться.
Церковный праздник начался накануне, 13 августа, с вечернего богослужения в небольшой Свято-Маккавеевской часовне, расположенной рядом с источником. А сегодня утром здесь состоялись молебное пение с акафистом, божественная литургия, крестный ход вокруг криницы, чин освящения воды и меда. "Удивительно, но такая полная церковная служба с вечерним богослужением проходит здесь только один раз в году - на праздник Маковей, - говорит настоятель часовни отец Афанасий. - Именно поэтому люди стремятся попасть в этот день сюда. Многие приезжают заранее и ночуют в палатках".
Отец Афанасий уже 26 лет освящает на медовый Спас воду в этой кринице. Он вырос в этих местах и с детских лет помнит, как важен был праздник для местных жителей и паломников, которые приезжали даже из России и Украины. "Маленьким я всегда с нетерпением ждал этого дня, - вспоминает священнослужитель. - Мы жили примерно в 12 км от источника, возле самого Славгорода, но всегда приходили сюда на вечернюю службу и оставались до утреннего водосвятия. Запомнилось, с каким радушием и гостеприимством нас встречали жители деревни Клины, ближайшей от криницы. Паломников кормили, укладывали спать, могли даже истопить баньку. Совершенно чужие люди были рады друг другу - в этом и заключается объединяющая сила праздника".
Источник неспроста притягивает сюда людей: играет роль родовая память. Голубая криница, или Синий колодец, как ее называли раньше, - место крещения радимичей, одного из славянских племен, прародителей современных белорусов. С того времени прошло более тысячи лет, и все эти годы люди укрепляли этот уникальный памятник природы своими молитвами, создавая храм под открытым небом. Традиция паломничества и поклонения роднику стала элементом нематериального историко-культурного наследия района и включена в список историко-культурных ценностей Беларуси.
"Спас на Голубой кринице - это особая, неповторимая атмосфера, поэтому со своими коллегами не пропускаем ни одного праздника, - отметил член Союза мастеров Беларуси керамист Алексей Сапожков. - Наверное, уже на протяжении 7 лет приезжаем сюда не только показать свою продукцию и пообщаться с другими умельцами, но и окунуться в целебный источник и освятить мед. Каждый, кто побывал на Маковее, хочет увезти отсюда памятный сувенир. Поэтому мы предлагаем покупателям различные изделия-обереги ручной работы. Например, колокольчики или подвески. Среди самых популярных товаров - магниты с надписью "Голубая криница".
ФОТО БЕЛТА
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По сложившейся традиции 14 августа на Голубой кринице православные верующие отмечают день памяти семи мучеников Маккавеев, которые в библейские времена приняли...
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